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AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2021 yılı AUZEF sınavları ile ilgili açıklama

15.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten bir fakültedir. 2020 senesinde yapılamamış olan AUZEF Bahar Dönemi sınavları 2021 senesi içerisinde gerçekleştirilecek. Peki öğrencilerin merak ettiği AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 yılı AUZE sınavları ile ilgili açıklama...

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2021 yılı AUZEF sınavları ile ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınavları geçtiğimiz sene 2020 yılında yapılamamıştı. 2020'de yapılamamış olan AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının 2021 senesi içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 senesi AUZEF bahar dönemi ara dönem (vize) sınavı 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden açıklandı.

2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında AUZEF Ara (Vize), Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları çevrim içi (Online) şekilde gerçekleştirilecek. Sınavların toplam başarı puanına katkısı, Ara Sınav (Vize) %40, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) Sınavları %60 şeklinde olacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz vakitte gerçekleştirebilirsiniz.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen süre ve saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılmayacaktır.

Ara sınavda her bir ders için 35 dakika süre verilecek ve öğrencilere çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bazı bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen sınava başlamadan bu ekrandaki bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz.

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