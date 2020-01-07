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  4. Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü

Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, avdan dönerken karlı zeminde dengesini kaybederek düşen Nuri Çetin (22), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, avdan dönerken karlı zeminde dengesini kaybederek düşen Nuri Çetin (22), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Çetince köyünde meydana geldi. Nuri Çetin ve arkadaşları, avlanmak için ormanlık alanına gitti. Bir süre sonra köye dönüşe geçen gruptan Nuri Çetin, iddiaya göre karlı zeminde ayağının kayması sonucu düştü. Bu sırada elindeki tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Nuri Çetin, kanlar içerisinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Nuri Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
AİLESİNE O BAKIYORMUŞ
Babasını bir süre önce kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Nuri Çetin’in sera işiyle uğraştığı, kız ve erkek kardeşiyle annesinin bakımını üstlendiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Av dönüşü ayağı kayarak düştü, tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldü

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