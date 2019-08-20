HABER

Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.

Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, güvenlik görevlilerince göz kapakları dikili bulunan kerkenezi teslim aldı. Ekipler, kerkenezi Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada cerrahi müdahale yapılan kerkenezin gözleri yeniden açıldı. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldıAv için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
GSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladıGSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladı
Sivas Kongresi'nde ikram edilen yemekler kitaplaştırıldıSivas Kongresi'nde ikram edilen yemekler kitaplaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören

Bakan, yardımcısına böyle veda etti! Duygu dolu anlar

Son dakika: Bakan Kurum'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Bakan'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.