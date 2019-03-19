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Av mevsiminin sonu yaklaşırken balık bollaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bursa’da balıkçıların yüzü gülüyor.Mudanya ilçesinde balık çeşitliliğinin çokluğu yüzleri güldürüyor.

Av mevsiminin sonu yaklaşırken balık bollaştı

Bursa’da balıkçıların yüzü gülüyor.
Mudanya ilçesinde balık çeşitliliğinin çokluğu yüzleri güldürüyor. Tezgahlarda hamsi sardalya gibi balıkların yanı sıra köpekbalığı, kalkan balığı gibi cins türlerde bolluk yaşanıyor. Mudanya’da balıkçılık yapan Zafer Uzunay, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Av mevsiminin bitmesine son günler kala balıkçılarımız genel olarak sezonu iyi geçirdiler" dedi.
Mudanya tezgahlarında fiyatlar şöyle; hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, Karadeniz mezgit 35 TL, tekir 30 TL, karides 30 TL, kolyoz 25 TL ve köpekbalığı 50 TL’den satışa sunuluyor.

Av mevsiminin sonu yaklaşırken balık bollaştı

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