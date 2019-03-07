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Av. Nazan Moroğlu: Kadınlar çok yönlü ayrımcılığa uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) düzenlediği 'Kadın Hakları?

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin (İYYÜ) düzenlediği 'Kadın Hakları? Sempozyumunda konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu, kadınların çok yönlü ayrımcılığa ve şiddete uğradığını söyledi.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Hukuk Fakültesi tarafından kadın hakları sempozyumu düzenlendi. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma; Kadın Hakları Uzmanı ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Evgen Gülçin Elçin, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Keser, Dr. Öğr. Üyesi Efe Yamakoğlu, Prof. Dr. Fehim Üçışık, Prof. Dr. Servet Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Karadağ Özgün, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Tan Dehmen, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.
Hukukçular, sempozyumda kadın haklarına yönelik düzenlemeler, nafaka hukukundaki son durum, milletlerarası hukukta kadının soyadı gibi birçok konuyu ele aldı.
"HER GÜN KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ"
Sempozyuma ev sahipliği yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, "İş, ticaret ve aile hukuk açısından kadın haklarını ele alacağız. Kadın, ya kızımız, eşimiz veya annemizdir, onların toplumda daha mutlu ve huzurlu olmaları için mevcut hakları için yapılması gerekenleri konuşacağız. Senede bir gün 8 Mart'ı kadın günü olarak kutlamak yetmez, her gün kadınlar için önemli bir gündür. Her gün annemin, bacımın, kızımın günüdür" dedi.
KADINLAR ÇOK YÖNLÜ AYRIMCILIĞA UĞRUYOR
8 Mart'ın aslında bir kutlama günü olmadığını belirten Avukat Nazan Moroğlu ise, "8 Mart aslında kadınların karşılaştığı ayrımcılığın, şiddetin bir kez daha dile getirildiği için bu sorunları tartışıp, çözüm önerilerinin üretilmesi gereken bir gün. Kadınlar çok yönlü ayrımcılığa, şiddete uğruyor. Bütün bunlar aslında demokrasi, o ülkenin kalkınamaması sorunu çünkü nüfusun yarısını göz ardı ederseniz diğer yarısıyla kalkınmak, demokratikleşmek mümkün değil" diye konuştu.
YASALARDA EŞİTLİK SAĞLANDI
Yasalardaki düzenlemeleri olumlu bulduğunu söyleyen Moroğlu, "Türkiye'de olumlu olarak gördüğüm şey, yasalarda artık tam eşitlik var. Özellikle şiddetle mücadele için özel bir yasa var. İstanbul Sözleşmesi Türkiye açısından önemli bir kaynak. Şimdi yapılması gereken kararlı bir devlet politikasıyla ayrımcılıkların kaldırılmasıdır, şiddetin önlenmesidir. bunun için siyasi iradenin her alandaki uygulayıcıların kadını 'birey' olarak görmesi gerekiyor. Diğer türlü bu sorunların üstesinden gelmek mümkün değil. Mücadelemiz şimdi yasalardaki eşit hakların, yaşama geçirilmesi yönünde olacak" ifadelerini kullandı.

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