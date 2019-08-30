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Av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

AV  yasağının bitmesine saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor.  Av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar “Vira Bismillah" diyerek yeniden denize açılacak.

Gülseli KENARLI - Cemal YURTTAŞ/Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) AV yasağının bitmesine saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar “Vira Bismillah" diyerek yeniden denize açılacak. Yasağın sona ermesine saatler kala ise İstanbullu balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçılar bu sezon çinekopun bol olacağını söylüyor.

Sarıyer Kireçburnu'ndaki balıkçılar da son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılar ağlarını onarıyor, mantarlarını ve kurşunlarını kontrol ediyor. Balıkçılar bu sezon çinekopun bol olacağını belirtiyor. Kadir Aksu, bereketli bir sezon olmasını dileyerek, “Geçen sene palamut boldu, bu sene hamsi bol olur gibi ama yine de palamut olur" dedi.

Balıkçı Tuncer Özyer ise, “Geçen sene palamut boldu. Bu sene öyle bir şey konuşulmuyor. Lüfer, çinekop olacak diye konuşuluyor. Hamsi bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Yine de olur, hiç olmaz diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

Hayri Kaya da yeni sezona tam gaz girecekleri belirterek, "Ağlarımızı hazırlıyoruz, tamir işleri var. Mantar, kurşun hazırlayacağız. Ayın 1'inde inşallah hava serbest bırakırsa denize çıkacağız. Bu sene balık, bilhassa da çinekop çok olacak" dedi.

Kazım Aksu da ağlarını tamir ederken, “Hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse palamutla başlayacağız. Çinekop, istavrit devam edeceğiz" diye konuştu.

SEZONU CUMHURBAŞKANI AÇACAK

Su ürünleri av sezonunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy'de “2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış" programı düzenlenecek. Program kapsamında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.

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