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Av sırasındaki yanlışlıkla akrabasını vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde domuz avı sırasında akrabasını kazara vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde domuz avı sırasında akrabasını kazara vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çiçeklidere köyü yakınlarındaki mısır tarlalarının bulunduğu bölgeye dün domuz avlamaya giden Zübeyir A'nın (48) av sırasında akrabası A.A'nın kullandığı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bu arada olayda hayatını kaybeden Zübeyir A'nın cenazesi de aynı köyde toprağa verildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen Zübeyir A. yaşamını yitirmiş, olay sonrası gözaltına alınan A.A'nın çalılıkların arasından ses gelmesi üzerine o tarafa ateş ettiği, sonrasında ise vurduğunu düşündüğü hayvana bakmak için bölgeye gittiğinde akrabası Zübeyir A'yı yaralı halde bulduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Sumbas

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