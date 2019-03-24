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Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 22:36 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kimliği belirsiz kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı.

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kimliği belirsiz kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Polis, ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Beydağı TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sami K.'nın yaşadığı evin önüne gelip, yanındaki av tüfeğiyle binaya doğru rastgele ateş etti. Binada oturanların panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı, apartman duvarlarında delikler meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Sami K., sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralıAv tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralıAv tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralıAv tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

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