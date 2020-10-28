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  4. Av tüfeği ile dehşet saçan zanlı için Savcı, ’kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis istedi

Av tüfeği ile dehşet saçan zanlı için Savcı, ’kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ve 2 kişiyi de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, aynı zamanda sanığın ‘silahla yaralama’ suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Olay günü oğlu öldürülen, kendisi de yaralanan kadın duruşmada verdiği ifadede, olayın sebebi olarak sanığın oğlunu suçladı. Duruşmada fenalık geçiren kadın, “Oğlu, oğlumu kıskandı babasına oğlumu öldürttü. Oğluma, oğlu sebep oldu” dedi.
Olay, 17 Ağustos’ta Yurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yılmaz, akrabası olan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan İsmail Yılmaz’ın evinin önüne gitti. Av tüfeği ile saldıran zanlı, İsmail Yılmaz kaçmaya çalışırken tüfeği art arda ateşledi. İsmail Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz, yaşamını yitiren İsmail Yılmaz’ın annesi Şerife Yılmaz ve eşi Zahide Yılmaz’a da ateş etti. Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rasgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan’ı (33) da henüz bilinmeyen nedenle vurup, öldürdü. İsmail Yılmaz, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, teslim oldu. Yılmaz’ın rasgele çevreye ateş etmesi nedeniyle olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir evde yaşayan Tuğba Avcı da yaralandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Sanık İsmail Yılmaz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ikinci kez hakim karşısına çıktı. İsmail Yılmaz, duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılırken maktul İsmail Yılmaz’ın annesi Şerife Yılmaz, babası Ali Yılmaz, eşi Zahide Yılmaz, diğer maktul Veli Uyan’ın annesi Fatma Uyan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

“Sinkaflı küfür ederek, ‘seni de öldüreyim’ dedi”
Olay gününü anlatan Şerife Yılmaz, “Sanık İsmail Yılmaz kapımızın önünde ateş etti. Ben mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. 3 el silah sesi duydum. Dışarıya çıktığımda bana sinkaflı küfür ederek, ‘seni de öldüreyim’ dedi. 1 el ateş etti. Ben bunun üzerine evin içine kaçtım. O sırada dengemi kaybettim, peşimden ateş etmiş. Beni öldüm sandı bıraktı gitti. Benim omuriliğimde 3 adet saçma var. Çocuğumun öldüğünden haberim yoktu. 3 el silah sesi duyduğumda meğerse o sırada İsmail’i vurmuş” dedi.

"Oğluma, oğlu sebep oldu"
Sanık İsmail Yılmaz ile aralarında hiçbir husumetin bulunmadığının altını çizen Şerife Yılmaz, “Sebep sanığın oğludur. Aramızda hiçbir miras davası yok. Oğlu, oğlumu kıskandı babasına oğlumu öldürttü. Oğluma, oğlu sebep oldu. Benim çocuğum markalı bir otomobil aldı. Oğlu ise bunu kıskandı. Oğlum otomobil alınca sanığın oğlu bunu duydu ve hazmedemedi” diye konuştu.

Anne duruşmada fenalaştı
İfadesinin ardından gözyaşlarına boğulan Şerife Yılmaz, duruşma sırasında fenalık geçirdi.

“Yapma, etme diye yalvardım”
İsmail Yılmaz’ın eşi Zahide Yılmaz da, eşinin işe gitmek üzere hazırlandığı sırada böyle bir olayın meydana geldiğini anlattı. Sanık İsmail Yılmaz’a, ‘yapma, etme’ diyerek yalvardığını anlatan Yılmaz, “1 el de bana sıktı. Ellerimden yaralandım. Evimin camlarına da sıkmaya başladı. Ben 8-9 senedir evliyim bu tarafların kavga ettiğini görmedim, duymadım” şeklinde konuştu.

"Veli Uyan’ı da kaçarken arkasından vurdu"
Duruşmada, maktul Veli Uyan’ın iş yerinde çalışan ve olaya şahit olan 2 Suriyeli işçinin de ifadelerine başvuruldu.
Olay günü sabah saatlerinde silah sesi duyduğunu anlatan Samir E.H., “Veli Uyan’ın öldürülmesini gördüm. Sanık eli silahlı geldiğinde Veli Uyan’ın aracına sıktı. Veli Uyan’ı da kaçarken arkasından vurdu. Daha sonra sanık kaçtı. Ambulansı aradım ama Türkçe konuşamadığım için anlaşamadık” dedi.

"Yoldayken Veli Uyan hayattaydı"
Silah seslerini duymasının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan diğer işçi Muhammed E., “4 el silah sesi üzerine dışarıya çıktım. Veli’nin vurulduğunu gördüm. Yardım etmek için hemen yanına vardım. Daha sonra çalışanlardan yardım istedik. 112’yi aradık ama Arapça konuştuğumuzdan dolayı anlaşamadık. Yaralıyı arabaya alarak hastaneye götürdük. Yoldayken Veli Uyan hayattaydı. Hemen onu hastaneye yetiştirdik, hastane acilinde vefat etti” ifadelerini kullandı.
Sanık İsmail Yılmaz, “Diyeceğim bir şey yok” dedi. Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis ve 2 kişiyi de ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, aynı zamanda sanığın ‘silahla yaralama’ suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

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