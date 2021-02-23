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  4. Av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs korku saçtı

Av tüfeği ile havaya rastgele ateş açan alkollü şahıs korku saçtı

23.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde camını kırarak girdiği av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan alkolü şahıs, korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde camını kırarak girdiği av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan alkolü şahıs, korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şahsın av bayisine girerek tüfek alması ve havaya ateş ederek gitmesi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.A., yaya olarak geldiği av bayisinin camını kaldırım taşıyla kırdı. İçeriye giren şahıs daha sonra aldığı av tüfeği ile dışarıya çıktı. Yaklaşık 50 metre giden şahıs daha sonra geri dönerek aldığı av tüfeğini iş yerinin önüne attıktan sonra tekrar içeriye girdi ve başka bir tüfek alarak olay yerinden ayrıldı. Sokak aralarına giren şahıs av bayisinden aldığı av tüfeği ile rastgele havaya ateş ederek gitmeye başladı. Peş peşe duyulan silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine şahsın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler M.A. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sahsın ateş açtığı sokakta inceleme yapan ekipler, yerde 23 tane boş av tüfeği kartuşu buldu. Şahsın girdiği av bayisinden aldığı tüfekle havaya rastgele ateş ederek gitme anları ise güvenlik kamaralarına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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