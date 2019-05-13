Av tüfeği ile kiracısını yaraladı

Zonguldak’ta bir kişi, kiracısını av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda A.D., kiracısı İ.Y.’yi bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden ve kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından A.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

