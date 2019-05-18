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Av tüfeği ile oynarken annesini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan genç, annesini yaraladı.Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Gebiz mahallesinde Eşref C.

Antalya’nın Serik ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan genç, annesini yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Gebiz mahallesinde Eşref C. (26) evinde bulunan av tüfeğini oynarken tetiğe basması ile av tüfeği atış aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar o sırada evde aynı odada bulunan annesi Resmiye C. (53) nin sol ayağına isabet ederek yaralandı. Yaralı Resmiye C. Olay yerine gelen ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Eşref C. İse Jandarmada alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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