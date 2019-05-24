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Av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Erdoğan Ç.(15), av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken, kendini vurdu.

Av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken kendini vurdu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Erdoğan Ç.(15), av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken, kendini vurdu. Yaralı çocuk, hastanede tedaviye alındı.
Olay öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı Caddesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdoğan Ç. çalıştığı işyerinde kimsenin olmadığı sırada, av tüfeğini alıp, cep telefonu ile öz çekim yapmak istedi. Ancak tüfek kazara ateş aldı. Erdoğan Ç. ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Av tüfeği ile öz çekim yapmak isterken kendini vurduAv tüfeği ile öz çekim yapmak isterken kendini vurdu

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