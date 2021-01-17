HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Av tüfeği ile vurulan adam memleketinde toprağa verildi

Av tüfeği ile vurulan adam memleketinde toprağa verildi

17.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buluşmaya gittiği husumetlisi tarafından av tüfeği ile öldürülen Orhan Eren, bugün memleketi Gökçebey’de toprağa verildi.15 Ocak Cuma günü Bursa’da av tüfeği ile husumetlisi tarafından vurulan 40 yaşındaki Orhan Eren’in cenazesi dün akşam memleketi Gökçebey’e getirildi.

Buluşmaya gittiği husumetlisi tarafından av tüfeği ile öldürülen Orhan Eren, bugün memleketi Gökçebey’de toprağa verildi.
15 Ocak Cuma günü Bursa’da av tüfeği ile husumetlisi tarafından vurulan 40 yaşındaki Orhan Eren’in cenazesi dün akşam memleketi Gökçebey’e getirildi. Bu sabah Gökçebey Devlet Hastanesi morgundan alınan Eren’in cenazesi Bakiler köyüne getirilerek, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Eren, sevenlerinin gözyaşları arasında Çapcılar Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeği ile araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı. Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine yaklaştı. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
2 yılı aşkın süredir izleniyordu! Ölü halde bulundu2 yılı aşkın süredir izleniyordu! Ölü halde bulundu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Uludağ'daki pistler doldu taştı

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Falçatalı saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı: İki gün AVM'de bekledi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu maskeleri uçaklarda veya toplu alanlarda kullanmayın

Açık açık uyardı: Bu maskeleri toplu alanlarda kullanmayın

2 yılı aşkın süredir izleniyordu! Ölü halde bulundu

2 yılı aşkın süredir izleniyordu! Ölü halde bulundu

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.