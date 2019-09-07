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Av tüfeği ile vurulan köpeğe tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

 DÜZCE’nin Çilimli ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, bir çocuğun ihbarı üzerine hayvanseverleri harekete geçirdi.

Av tüfeği ile vurulan köpeğe tedavi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Çilimli ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, bir çocuğun ihbarı üzerine hayvanseverleri harekete geçirdi. Tarlada ölmek üzere bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.
Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde 2 gün önce köylüler tarafından bakılan ve 'Kral' ismi verilen sokak köpeği ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakın mesafeden av tüfeğiyle ensesinden vuruldu. Köpeği yaralı bulan 13 yaşındaki çocuk, köylülere haber verdi. Köylüler de durumu Düzce Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirdi. Dernek üyeleri, köye gidip yaralı köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpeğin çekilen filminde ensesinde çok sayıda saçma olduğu ve derin yaralar açıldığı tespit edildi. Tedaviye alınan köpeğin durumunun kritik olduğu, yapılan muayenesinde de daha önce kalçasından yine aynı şekilde av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

Av tüfeği ile vurulan köpeğe tedaviAv tüfeği ile vurulan köpeğe tedaviAv tüfeği ile vurulan köpeğe tedavi

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