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Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Yalova'da internet kafede bir çocuğun kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması nedeniyle yaralanan başka bir çocuk, hastaneye kaldırıldı

Yalova'da internet kafede tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulunan tüfek, içerideki çocuklardan biri kurcaladığı sırada kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Berat Yetişken (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Berat Yetişken'in tedavisi sürüyor.

Olay sırasında söz konusu iş yerinde 5 çocuğun, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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