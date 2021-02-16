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Av tüfeği kendiliğinden ateş alınca yaralandı

16.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir kişi, kendine ait av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre Hanönü Yılanlı köyünde ikamet eden Murat Özdemir(54), kendisine ait av tüfeğinin kendiliğinden ateş alması sonucu bileğinden yaralandı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bir kişi, kendine ait av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Hanönü Yılanlı köyünde ikamet eden Murat Özdemir(54), kendisine ait av tüfeğinin kendiliğinden ateş alması sonucu bileğinden yaralandı. Hayadönü mevkiinde yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla, Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralı Özdemir, Ankara’ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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