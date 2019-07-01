HABER

Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran Yasin E.

Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran Yasin E. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ferahim Şalvuz Mahallesi 1653 Sokak'taki evinde yarı otomatik tüfeğini temizleyen 1 çocuk babası Yasin E., yanlışlıkla kendini vurdu. Göğsünden yaralanan Yasin E., yere yığıldı. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları Yasin E.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin E. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Bu da düğün konvoyu driftiBu da düğün konvoyu drifti
Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtıYaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.