Av tüfeğinin ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı

Adana'da, oto lastik atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oto lastik atölyesinde çalışan B.D. (17), iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.
B.D'nin kurcaladığı tüfek, daha sonra ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği aynı iş yerinde çalışan S.Ö. (15) yaralandı.
S.Ö, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İş yeri sahibi ve B.D. gözaltına alındı.
Öte yandan, S.Ö'nün olayın ardından can havliyle iş yerinin dışına kaçması ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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