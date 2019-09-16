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Av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

ADANA'da Sebahattin Narin (25), kavga ettiği Abdülkadir S.

Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da Sebahattin Narin (25), kavga ettiği Abdülkadir S. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Sebahattin Narin ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı. Abdülkadir S.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet ettiği Sebahattin Narin, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, elindeki silahla kaçmaya çalışan Abdülkadir S.'yi yakaladı. Yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürülen Narin ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı Abdülkadir S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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