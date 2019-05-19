Av tüfeğiyle etrafa ateş açtı: Teyzesini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde teyzesiyle tartışan şahsın etrafa av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği teyze hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevreye rast gelen ateş eden şahsa müdahale etmek isteyen polisler de tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Polisler, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, Kümbet Mahallesi Nar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, cadde üzerindeki bir evde F.E. (27) ile 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. F.E. tartışmanın ardından evden ayrıldı. Tekrar olayın yaşandığı eve dönen F.E., olay yerine yakın bir yerdeki bir ticari taksiye henüz bilinmeyen bir nedenle ateş etti. Ticari taksiye art arda ateş eden şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar, olaydan habersiz bir şekilde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki S.A.’ya isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği ticari taksi ise kaçarak kurtulmayı başardı.

Silahlı saldırı ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis aracı sevk edildi. Bu sırada olayın tartışmanın yaşandığı Nar Caddesi’ne geçen şüpheli, etrafa ateş etmeye başladı. F.E.’nin tüfeğinden çıkan saçmalar, fenalaştığı için çağrılan ambulanstaki 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir ve 36 yaşındaki E.D.’ye isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Şüpheliye müdahale etmek isteyen polisler de saldırganın hedefi oldu. Ekip otosuna çok sayıda saçma isabet ederken polisler, olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırganın yakalanmasının ardından yaralılar Urbiye Demir ve E.D., 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından çevreyi güvenlik çemberi altına alarak kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerinde şahsın tüfeğine ait 1 adet boş şarjör ve 1 adet de dolu şarjör ele geçirildi. Şüphelinin aracında da çok sayıda dolu fişek bulundu. Teyzesini öldürüp 2 kişiyi de yaralayan F.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatıldı.

