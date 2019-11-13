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Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı fotoğraf çektirirken elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu annesini yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bereketli Mahallesi'nde yaşayan M.G. (19), evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.

M.G, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu odada bulunan annesi D.G. (50) göğsünden ağır yaraladı.

Anne D.G, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.G. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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