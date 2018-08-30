HABER

Av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde Yusuf Ç.

Av tüfeğiyle intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde Yusuf Ç. (78), çenesinin altına dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekerek yaşamına son verdi.
Bugün saat 17.00 sıralarında, Bey Mahallesi, 38 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye ait tek katlı müstakil evden tek el silah sesi geldiğini duyan komşular, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde ağır yaralı buldukları Yusuf Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Yusuf Ç., yolda yaşamını yitirdi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Ç.'nin çenesinin altına dayadığı tek kırma av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Polis, Yusuf Ç.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Av tüfeğiyle intihar etti

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Doğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralıDoğalgaz hattı kazısında toprak kayması: 2 işçi ağır yaralı
Tramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıTramvay ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.