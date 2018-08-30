Av tüfeğiyle intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde Yusuf Ç. (78), çenesinin altına dayadığı av tüfeğinin tetiğini çekerek yaşamına son verdi.
Bugün saat 17.00 sıralarında, Bey Mahallesi, 38 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye ait tek katlı müstakil evden tek el silah sesi geldiğini duyan komşular, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde ağır yaralı buldukları Yusuf Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Yusuf Ç., yolda yaşamını yitirdi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Ç.'nin çenesinin altına dayadığı tek kırma av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Polis, Yusuf Ç.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
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