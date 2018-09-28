Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bunalıma giren Osman G. (65), göğsüne dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.

Sindelli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Osman G., bilinmeyen nedenle bunalıma girdi. Evinin avlusunda kendisine ait çift kırma av tüfeğini göğsüne dayayan Osman G., tetiği çekti. Silah sesi üzerine olay yerine koşanlar, Osman G.'nin kanlar içindeki bedenini buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman G.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Osman G.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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