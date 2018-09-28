Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bunalıma giren Osman G. (65), göğsüne dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.
Sindelli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Osman G., bilinmeyen nedenle bunalıma girdi. Evinin avlusunda kendisine ait çift kırma av tüfeğini göğsüne dayayan Osman G., tetiği çekti. Silah sesi üzerine olay yerine koşanlar, Osman G.'nin kanlar içindeki bedenini buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman G.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Osman G.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum