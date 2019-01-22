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Av tüfeğiyle komşusunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, çobanlık yapan Feridun K.

Av tüfeğiyle komşusunu öldürdü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, çobanlık yapan Feridun K. (60), küfürleşme yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada, av tüfeğiyle komşusu Yunus Karaaslan'ı (34) öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çataloba Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan ve sürekli alkol aldığı öne sürülen Yunus Karaaslan, daha önce bilinmeyen bir nedenle tartıştığı komşusu Feridun K. 'nin evinin önüne gidip, bağırmaya başladı. Yaşanan küfürleşmenin ardından Feridun K. evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle Karaaslan'ı göğsünden vurarak yaraladı. Karaaslan, çağırılan ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaaslan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Feridun K. ise gözaltına alındı.
Çal ilçesinde 8 asırdır yapılan sudan koyun atlatma yarışmasında, 2017 yılında 3'üncü olduğu belirtilen Feridun K.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Av tüfeğiyle komşusunu öldürdü

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