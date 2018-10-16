Av tüfeğiyle oynarken başından vurulan çocuk öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu başından ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Onur G. (16), evdeki av tüfeğini alarak arkadaşlarına göstermek için zemin kattaki depoya indi.
Onur G, burada av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırılan Onur G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Onur G'nin olay esnasında yanında bulunan 4 arkadaşı ise ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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