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  4. Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Siirt’te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyünde meydana geldi.

Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

Siirt’te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyünde meydana geldi. Ruhsatsız av tüfeğiyle oynayan zihinsel engelli Nurettin Ö.,(31) tüfeğin kazara ateş alması sonucu çenesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Ö.’nün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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