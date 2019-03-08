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Av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi.

Av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde,babasına ait av tüfeğiyle oynarken, tetiğe dokununca kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet Değer, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ballık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Değer, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini alıp, oynamaya başladı. Ancak Mehmet, tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Silah sesini duyan komşuları, jandarma ve 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna çok sayıda saçma isabet eden çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Değer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet öldüAv tüfeğiyle oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet öldüAv tüfeğiyle oynarken kendini vuran 12 yaşındaki Mehmet öldü

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