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Av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:07 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G.

Av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

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