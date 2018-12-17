HABER

Av tüfeğiyle oynayan çocuk kendini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 22:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde 13 yaşındaki U.D., oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla ağır yaralandı.

Av tüfeğiyle oynayan çocuk kendini yaraladı

Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde 13 yaşındaki U.D., oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Ortaca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, U.D., evde yalnızken babasına ait av tüfeği ile oynamaya başladı. U.D. av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürülen U.D., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Lüks aracın motoru dakikalar içinde yandıLüks aracın motoru dakikalar içinde yandı
Eşarbı makineye takılan kadın işçi ölümden döndüEşarbı makineye takılan kadın işçi ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! ABD'de FETÖ operasyonu başladı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! ABD'de FETÖ operasyonu başladı

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

VakıfBank’tan konut proje kredilerine düzenleme

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.