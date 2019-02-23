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Av tüfeğiyle şakalaşırken 11 yaşındaki kuzenini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, ailesi ile birlikte akraba ziyaretine giden H.Ö.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, ailesi ile birlikte akraba ziyaretine giden H.Ö. (14), iddiaya göre kuzeni B.Ö. (11) ile evde bulunan av tüfeğiyle şakalaşırken, silahın kazara ateş alması sonucu, kuzenini elinden ve yüzünden yaraladı. B.Ö. hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. H.Ö., ailesiyle gittiği akraba ziyaretinde kuzeni B.Ö. ile evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre B.Ö. ve H.Ö. şakalaşırken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve yüzüne isabet ettiği B.Ö. yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö. daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ise ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Av tüfeğiyle şakalaşırken 11 yaşındaki kuzenini vurduAv tüfeğiyle şakalaşırken 11 yaşındaki kuzenini vurdu
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