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Av tüfeğiyle vurduğu kiracısını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde Ahmet D., tartıştığı kiracısı İzzet Y.’yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde Ahmet D., tartıştığı kiracısı İzzet Y.’yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Ahmet D., iddiaya göre bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı İzzet Y. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet D., av tüfeğiyle evin balkonundan İzzet Y.’ye ateş etti. İzzet Y., göğsünden ve kolundan yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İzzet Y., Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İzzet Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ev sahibi Ahmet D., tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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