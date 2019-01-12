HABER

Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle ancak 3 saatte ulaşılabilen 'Bozo' adlı köpek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.  İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in köpeği, evinin önünde Perşembe günü kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve yoğun kar yağışı nedeniyle ancak 3 saatte ulaşılabilen 'Bozo' adlı köpek, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.
İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in köpeği, evinin önünde Perşembe günü kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Köpek kanlar içinde yere yığılırken, Eraygen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yardım istedi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Yolun kapalı olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildi. Bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde 3 saat süren çalışma sonunda yaralı köpeğe ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veterinerler tarafından yapılan müdahalede köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. 'Bozo' tedavinin ardından sağlığına kavuştu ve bugün sabah saatlerinde sahibi Fuat Eraygen'e teslim edildi. Eraygan, yardıma koşan ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Av tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildiAv tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildiAv tüfeğiyle vurulan 'Bozo', tedavisinin ardından sahibine teslim edildi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar
Varto'da 3 metrelik kardan adama ilgiVarto'da 3 metrelik kardan adama ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.