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Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 20:23 | Son Güncelleme

Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nif Mahallesi'nde arkadaşı F.G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Hilmi Işık (20), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, ilçede dört gün önce F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Hüseyin Işık başından vurulmuş, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumu ağır olan Işık, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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av tüfeği Fethiye kazara vurulma Muğla

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