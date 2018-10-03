Av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş edip, yaraladığı sokak köpeği, belediyenin hayvan barınağında tedaviye alındı. Bacaklarından 6- 7 saçma çıkarılan köpeğe 'Garip' adı verildi.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde, dün kimliği belirsiz kişi, av tüfeğiyle sokak köpeğine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Hayvanın acı içinde kıvrandığını görenler, Manavgat Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin hayvan barınağında görevli veteriner, olay yerine gelerek, kanlar içinde kalan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan köpeği uyuşturucu iğneyle uyuttu. Daha sonra barınağa götürülen köpeğe, müdahale edildi. Bacaklarından 6- 7 saçma çıkarılan köpek, barınakta tedaviye alındı. Dün akşamdan bu yana serum tedavisi uygulanan köpeğe, 'Garip' adı verildi.

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