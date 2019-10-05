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Av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, dişi bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle kalçasından vurularak yaralandı.

Av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği öldü

İbrahim DANİŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, dişi bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle kalçasından vurularak yaralandı. Tedaviye alınan köpek kurtarılamazken, hayvanı kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Olay, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nden bir gün önce, Yazıbaşı mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler; siyah renkli, 4 yaşlarındaki dişi bir sokak köpeğini av tüfeğiyle hedef alıp, kalçasından yaralayarak kaçtı. Acı içinde kıvranan köpeği gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Torbalı Belediyesi ekipleri, yaralı köpeği Geçici Sokak Hayvanları Barınma Merkezi'ne götürdü. Kalçasından yaralanan köpekten 20'ye yakın saçma çıkarıldığı belirtildi. Yaralı köpek, tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Köpeğe kimin ateş ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği öldü

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