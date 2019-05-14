HABER

Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde, kayınbiraderinin eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi.

Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde, kayınbiraderinin eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Sivas’ta kasaplık yapan, evli ve 7 çocuk babası Hüseyin Selam (50) iddiaya göre, kayınbiraderi T.T.’nin köydeki evinin önüne gitti. Selam, burada kayınbiraderinin eşi A.T. (41) tarafından evden aldığı av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Hüseyin Selam kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isimDünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim
D-100'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldüD-100'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü
Devrek’te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandıDevrek’te kaçak kazı yapan defineciler jandarmaya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.