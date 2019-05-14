Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Sivas’ın Kangal ilçesinde, kayınbiraderinin eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Sivas’ta kasaplık yapan, evli ve 7 çocuk babası Hüseyin Selam (50) iddiaya göre, kayınbiraderi T.T.’nin köydeki evinin önüne gitti. Selam, burada kayınbiraderinin eşi A.T. (41) tarafından evden aldığı av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Hüseyin Selam kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.