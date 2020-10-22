HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 22 yaşındaki genç, babasına ait iş yerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, Yeni Mahalle’de bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 22 yaşındaki genç, babasına ait iş yerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Yeni Mahalle’de bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İş yerinden silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, yanında av tüfeği bulunan Muhittin K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhittin K.’nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhittin K.’nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Vaka artışının nedenini 'Bekliyorduk' diyerek açıkladıVaka artışının nedenini 'Bekliyorduk' diyerek açıkladı
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
1/
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Otobüsteki iğrenç görüntüler olay yarattı! Muavinin taciz videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Otobüsteki iğrenç görüntüler olay yarattı
Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? KPSS polislik taban puanları kaç? POMEM 27. dönem başvurusu, POMEM KPSS puan türü ve taban puanı
O puanı alanlar polis olabiliyor!
İstanbul Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü
İstanbul'da eğitim uçağı düştü
Bilim Kurulu Üyesi Turan, İstanbul'daki vaka artışının nedenini açıkladı
Vaka artışının nedenini 'Bekliyorduk' diyerek açıkladı
3 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
3 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü
Adana'da 'kör eden sinek' alarmı! Birçok ilçede görüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.