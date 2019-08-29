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Av tüfeğiyle yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

AYDIN'da, satın aldığı traktörün borcunu ödemekte zorlanan Gürkan Ö. (42), av tüfeğini başına dayayıp ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, satın aldığı traktörün borcunu ödemekte zorlanan Gürkan Ö. (42), av tüfeğini başına dayayıp ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Efeler ilçesinin İlyasdere Mahallesi'nde yaşayan ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan Gürkan Ö., zeytin bahçesinde kullanmak için traktör aldı. Ancak traktörün borcunu ödemekte zorlandı. Bir süredir borcu nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen Gürkan Ö., bugün saat 11.00 sıralarında, Kuyucular Mahallesi'ndeki bahçesinde, av tüfeğini başına dayayarak, ateşledi.
Silah sesi üzerine bahçeye koşan komşuları Gürkan Ö.'yü kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise Gürkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası Gürkan Ö.'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Av tüfeğiyle yaşamına son verdi

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