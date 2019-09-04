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Av yasağı bitti, Foça'da balık bollaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

 İZMİR'in önemli balıkçılık merkezlerinden Foça'da, avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgahlarda balık arttı, fiyatlar yarıya düştü.

Av yasağı bitti, Foça'da balık bollaştı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in önemli balıkçılık merkezlerinden Foça'da, avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgahlarda balık arttı, fiyatlar yarıya düştü. Balıkçılar satışlardan, vatandaşlar bolluk ve ucuzluktan memnun kaldı.
Geçen 1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla birlikte az sayıdaki gırgır ve çoğunluğu trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar, ilk üç gün denizin bereketiyle limana döndü. İzmir Balık Hali'ne gidenlerin yanı sıra Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı. Yörenin lezzetiyle ünlü barbun, tekir, sardalya, trança, levrek, çipura, mercan, tavuk, kefal, topan kefal, kupez, karagöz gibi balıkların yanı sıra açık denizden gelen diğer çeşitler ve balık dışındaki deniz ürünleriyle haldeki görsel şölen her sabah tekrarlanmaya başladı. Foçalılar ve tatilini ilçede geçirenler taze balık almak için hale akın etti.
Yakınlarıyla halden balık almaya gelen Emine Ercan, yasağın sona ermesinden sonra oluşan bolluk ve ucuzluktan memnun olduklarını söyledi. Emine Ercan, "Deniz balıkları harika. Fiyatlar uygun. Balık yemenin tam zamanı" dedi.
Halde balık satışı yapan Murat Küçükdurgun yasağın sona ermesinden sonra fiyatların düştüğünü, satışların arttığını, bundan hem kendilerinin, hem de vatandaşların memnun olduğunu söyledi. Küçükdurgun, "Örnek vermek gerekirse iri barbun 120 liradan 40'a, trança 200 liradan 100'e, mercan 50 liradan 30'a, tavuk balığı 50'den 25'e, sardalya 15 liradan 10'a, karagöz 100 liradan 40'a, topan kefal 50'den 25 liraya düştü. Balık çok, fiyatlar gayet uygun. Foça'da balık alımı için her zaman potansiyel var. İşlerimiz iyi. Ucuz olunca talep de çok arttı. Herkes balık yiyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Bize göre de balık almanın, balık yemenin tam mevsimi" dedi.

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Av yasağı bitti, Foça'da balık bollaştıAv yasağı bitti, Foça'da balık bollaştıAv yasağı bitti, Foça'da balık bollaştıAv yasağı bitti, Foça'da balık bollaştı

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