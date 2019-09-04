HABER

Av yasağı bitti, Foça'da balık bollaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

 İZMİR'in önemli balıkçılık merkezlerinden Foça'da, avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgahlarda balık arttı, fiyatlar yarıya düştü.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in önemli balıkçılık merkezlerinden Foça'da, avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgahlarda balık arttı, fiyatlar yarıya düştü. Balıkçılar satışlardan, vatandaşlar bolluk ve ucuzluktan memnun kaldı.

Geçen 1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla birlikte az sayıdaki gırgır ve çoğunluğu trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar, ilk üç gün denizin bereketiyle limana döndü. İzmir Balık Hali'ne gidenlerin yanı sıra Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı. Yörenin lezzetiyle ünlü barbun, tekir, sardalya, trança, levrek, çipura, mercan, tavuk, kefal, topan kefal, kupez, karagöz gibi balıkların yanı sıra açık denizden gelen diğer çeşitler ve balık dışındaki deniz ürünleriyle haldeki görsel şölen her sabah tekrarlanmaya başladı. Foçalılar ve tatilini ilçede geçirenler taze balık almak için hale akın etti.

Yakınlarıyla halden balık almaya gelen Emine Ercan, yasağın sona ermesinden sonra oluşan bolluk ve ucuzluktan memnun olduklarını söyledi. Emine Ercan, "Deniz balıkları harika. Fiyatlar uygun. Balık yemenin tam zamanı" dedi.

Halde balık satışı yapan Murat Küçükdurgun yasağın sona ermesinden sonra fiyatların düştüğünü, satışların arttığını, bundan hem kendilerinin, hem de vatandaşların memnun olduğunu söyledi. Küçükdurgun, "Örnek vermek gerekirse iri barbun 120 liradan 40'a, trança 200 liradan 100'e, mercan 50 liradan 30'a, tavuk balığı 50'den 25'e, sardalya 15 liradan 10'a, karagöz 100 liradan 40'a, topan kefal 50'den 25 liraya düştü. Balık çok, fiyatlar gayet uygun. Foça'da balık alımı için her zaman potansiyel var. İşlerimiz iyi. Ucuz olunca talep de çok arttı. Herkes balık yiyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Bize göre de balık almanın, balık yemenin tam mevsimi" dedi.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördüFındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü
ABD'nin yeni büyükelçisi Satterfield, Anıtkabir'deABD'nin yeni büyükelçisi Satterfield, Anıtkabir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.