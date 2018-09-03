Av yasağı bitti; Trabzon’da palamut bolluğu yaşanıyor

Balıkçı Mustafa Ayata, bu sene balığın bol olacağını belirterek, "Balık bu sene bol olacak gibi görünüyor. Çok fazla palamut olacak. Şu an balıklar Rusya tarafında soğuk suya geçti, dönüş yaparsa eğer burada palamudun tanesi 2-3 liraya düşer. Balık bol, palamudu bu gün sabahtan 8 liraya aldık, 7,5 liraya aldık, 10'a, 11 liraya da var, boy boy aldık. İyi balık iyi para, kötü balık kötü para. Balıktan balığa fark var. Kalmış balıklar oluyor, vatandaş alıyor ki balık kokmuş. Vatandaş aldığı yere dikkat etsin. Balığı nereden, ne şekilde alıyor dikkat etsin. Her adamdan balık alınmaz" dedi.

'PALAMUT ŞU AN GAYET UYGUN'

Geçen sezona göre bu senenin balık açısından daha bereketli geçeceğini ifade eden balıkçı Münir Yılmaz da palamut fiyatlarının 7 buçuk ve 10 lira arasında değiştiğini kaydetti. Yılmaz, "İlk avlar palamut sezonudur. Palamut ağırlıklı olarak çıkar. Palamut, istavrit ağırlıklı olur. Palamut şu an gayet uygun fiyatta, 10 lira, 7,5 lira, 12,5 lira gibi. Yani ortalama 7,5 ile 10 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Bu da gayet güzel normal bir fiyat. Yeni olmasına rağmen, birkaç gün sonra piyasa yerine oturur, balıklarda 5-10 gün içerisinde daha da büyür o zaman piyasa tamamen oturmuş olur. Balık çeşitleri de çoğalır" diye konuştu.