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Av yasağı bitti; Trabzon’da palamut bolluğu yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

DENİZLERDE av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi ile birlikte Karadeniz'e açılan Trabzonlu balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- DENİZLERDE av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi ile birlikte Karadeniz'e açılan Trabzonlu balıkçılar, bol miktarda palamut avladı. Kentteki balıkçı tezgâhlarında palamut bolluğu yaşanırken, ilerleyen günlerde balık fiyatlarının da düşeceği belirtildi.

Karadeniz'de, 15 Nisan’dan bu yana denizlere açılmayı bekleyen balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek, ağlarını denize bıraktı. Av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılıp, balık avına çıkan balıkçıların ağlarına, bol miktarda palamut takılırken, balıkçı tezgâhları da palamutla doldu taştı. Palamutlar, tezgâhlarda 7,5 ile 10 lira arasında satılışa sunuluyor. Geçen sezonu verimli bulmayan, avlanmadaki sorunlar nedeniyle rotalarını Atlas Okyanusu'na çeviren Karadenizli balıkçılar, yeni sezona bereketli başlandığını kaydetti. Sezona bereketli başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran balıkçı esnafı, yaşanan bereketin sürmesiyle kendilerinin yanı sıra vatandaşı da memnun edeceğini söyledi.

'BALIK BOL GÖZÜKÜYOR'

Balıkçı Mustafa Ayata, bu sene balığın bol olacağını belirterek, "Balık bu sene bol olacak gibi görünüyor. Çok fazla palamut olacak. Şu an balıklar Rusya tarafında soğuk suya geçti, dönüş yaparsa eğer burada palamudun tanesi 2-3 liraya düşer. Balık bol, palamudu bu gün sabahtan 8 liraya aldık, 7,5 liraya aldık, 10'a, 11 liraya da var, boy boy aldık. İyi balık iyi para, kötü balık kötü para. Balıktan balığa fark var. Kalmış balıklar oluyor, vatandaş alıyor ki balık kokmuş. Vatandaş aldığı yere dikkat etsin. Balığı nereden, ne şekilde alıyor dikkat etsin. Her adamdan balık alınmaz" dedi.

'PALAMUT ŞU AN GAYET UYGUN'

Geçen sezona göre bu senenin balık açısından daha bereketli geçeceğini ifade eden balıkçı Münir Yılmaz da palamut fiyatlarının 7 buçuk ve 10 lira arasında değiştiğini kaydetti. Yılmaz, "İlk avlar palamut sezonudur. Palamut ağırlıklı olarak çıkar. Palamut, istavrit ağırlıklı olur. Palamut şu an gayet uygun fiyatta, 10 lira, 7,5 lira, 12,5 lira gibi. Yani ortalama 7,5 ile 10 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Bu da gayet güzel normal bir fiyat. Yeni olmasına rağmen, birkaç gün sonra piyasa yerine oturur, balıklarda 5-10 gün içerisinde daha da büyür o zaman piyasa tamamen oturmuş olur. Balık çeşitleri de çoğalır" diye konuştu.

'TEZGAHLAR ÇOK GÜZEL'

Trabzon Balık Hali’ne gelerek balık alan Hasan Yılmaz ise, yeni sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni sezon balıkçılarımıza hayırlı olsun. Tezgâhlar çok güzel ama alıcı pek fazla yok. Güzel çeşitler var. Tezgâhlar güzel, her çeşit var aşağı yukarı. Fiyatlar başlangıç için gayet normal" ifadesinde bulundu.

'BU SENE BOL BALIK YİYECEĞİZ'

Fiyatların ilk günlere göre gayet normal olduğunu anlatan Hayrettin Korkmaz ise, bu sene bol balık olacağına işaret ederek şöyle dedi:

"Balıkların güzel olduğunu söylediler. Ben de bu gün ilk defa geldim balıkhaneye. Nasipse alacağız, palamut güzel. Hamsi olduğunu söylediler, ama şu an henüz hamsiye rastlamadım. İnşallah bu sene bol balık yiyeceğiz. Fiyatlar ilk günlere göre gayet normal, mükemmel gerisinin geleceğini söylüyor. Balık zaten şifadır, vatandaşlar balık yemek istiyor. Her vitamin var balıkta. Trabzon’da yaşayıp, balık yemeyelim de ne yapalım."

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
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