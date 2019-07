Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı, fiyatlar arttı

"15 Temmuz’dan sonra avcılık tamamen yasaklandı"

Av yasağı ile ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan’da 12 mile kadar olan bölgede av yasağının başladığını söyledi. O günden 15 Temmuz’a kadar 12 milden sonra yine teknelerin avına devam ettiğini kaydeden Polat, "Ancak 15 Temmuz’dan sonra denizlerimizde trol ve gırgırla avcılık tamamen yasak durumda. Yalnız el gırgırları, makinesi, trolü olmayan teknelerle yaptığı avcılık devam ediyor. Bunlardan da sardalye, kefal gibi balıklar çıkıyor. Çupra ve levreğimiz her zaman var. Tabi balık mevsiminde 30 çeşit balığımız var ise şu an 10 balık çeşidimiz var. Şu an çupra, levrek, sardalye var. Sardalye çok güzel. Yılın 12 ayı çıkan bir balık. Omega 3 açısından çok iyi bir balık. Halkımıza tavsiye ediyoruz. Fiyatı da 10 lira. Kefal var. Onun yararları da çok fazla. Oda 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Çupra ve levreğimiz zaten hep var. Oda 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Kalamar ve karides çeşitlerimiz var. Halkımızın her kesimine hitap edecek balığımız mevcuttur" diye konuştu.