Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım işlerine başladı.

Bandırma'da balıkçılar, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağıyla teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım çalışmalarına geçti. Balıkçılar, yıpranmış ağ ve oltalarını yeniden örmeye başlarken yeni sezon için 1 Eylül'ü bekleyecek. Balıkçılar, sezonun bekledikleri gibi geçmediğini, ümitlerinin ise gelecek sezonda olduğunu ifade etti.

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