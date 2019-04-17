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Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım işlerine başladı.

Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım işlerine başladı.
Bandırma'da balıkçılar, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağıyla teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım çalışmalarına geçti. Balıkçılar, yıpranmış ağ ve oltalarını yeniden örmeye başlarken yeni sezon için 1 Eylül'ü bekleyecek. Balıkçılar, sezonun bekledikleri gibi geçmediğini, ümitlerinin ise gelecek sezonda olduğunu ifade etti.

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Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandıAv yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandıAv yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandıAv yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı

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