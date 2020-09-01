Av yasağı kalktı balıkçılar ağlarını attı: Yeni sezondan umutlular

2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı saatler 00.00 gösterdiğinde balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde balıklar hale geldi. Balıkçılar ise bu sene palamuttan umutlu olduğunu belirtti. Yeni sezonun açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Haldeki mezata katılan İmamoğlu, avdan dönen ir balıkçıdan da balık aldı.

SEZON AÇILIŞI EKREM İMAMOĞLU TARAFINDAN YAPILDI

Gürpınar Balık Hali'ne gelen İmamoğlu, burada balıkçılara iyi bir sezon dileğinde bulundu. İmamoğlu, “Allah bol bereket versin. Gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçiler var burada. Allah gönlüne göre versin. Herkes en ucuz şekilde balığa ulaşsın işitiyoruz. Bunun olması için denizlerin temiz olması, balıkçıların kurallara uyması lazım. Balıkçıların avlanma kurallarına da uyması gerekiyor. Karadeniz, Boğaz ve Marmara gerçekten dünyanın en bereketli denizlerinden biri, bu denizleri korumamız lazım" dedi.