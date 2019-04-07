Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Ekipler, söz konusu tarihlerde inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğunun ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağının yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Öte yandan av yasağı döneminde üremek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince ortak çalışma başlatıldı.

15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı öncesi son ağlarını göle atan balıkçılar, uzun bekleyişin ardından yakaladıkları tonlarca balığı hem kentte satıyor hem de diğer illere gönderiyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 14 bin insanın geçim kaynağı haline gelen inci kefali için av yasağı dönemi yaklaştı.

MESUT VAROL - Van Gölü'nde endemik bir tür olan ve üreme dönemi olan ilkbaharda, tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde, balıkçılar ağlarını son kez göle bıraktı.

Kaçak avcılığın önüne geçerek inci kefali neslinin korunması için yürütülecek çalışmalarda, göl çevresi sürekli denetlenecek.

- "İnci kefalini korumamız lazım"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin, bölgenin en büyük ekonomik ve turizm değerlerinden olduğunu söyledi.

Deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, nisan ve mayıs aylarında üremek için sürüler halinde akarsulara göç ettiğini ve bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anımsatan Akkuş, "Eğer üreme döneminde inci kefalini koruyamazsak bu balıktan geçimini sağlayan 14 bin insanın geçim kaynağını tehlikeye sokacağız. Balıkların üreme dönemine az bir süre kaldı. Dolayısıyla hem balığın nesli hem de geçimini buradan sağlayan insanlar için inci kefalini korumamız lazım." dedi.

- "Dere yataklarında sıkı tedbirler alacağız"

Van Gölü'nde 600 bin yıldır yaşayan inci kefalinin, tarihte birçok uygarlığa besin kaynağı olduğunu anlatan Akkuş, şöyle devam etti: