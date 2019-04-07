Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 14 bin insanın geçim kaynağı haline gelen inci kefali için av yasağı dönemi yaklaştı.

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı öncesi son ağlarını göle atan balıkçılar, uzun bekleyişin ardından yakaladıkları tonlarca balığı hem kentte satıyor hem de diğer illere gönderiyor.

Öte yandan av yasağı döneminde üremek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesince ortak çalışma başlatıldı.

Ekipler, söz konusu tarihlerde inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğunun ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağının yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Kaçak avcılığın önüne geçerek inci kefali neslinin korunması için yürütülecek çalışmalarda, göl çevresi sürekli denetlenecek.

'İNCİ KEFALİNİ KORUMAMIZ LAZIM YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin, bölgenin en büyük ekonomik ve turizm değerlerinden olduğunu söyledi.

Deniz seviyesinden 1650 metre yükseklikteki Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, nisan ve mayıs aylarında üremek için sürüler halinde akarsulara göç ettiğini ve bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anımsatan Akkuş, "Eğer üreme döneminde inci kefalini koruyamazsak bu balıktan geçimini sağlayan 14 bin insanın geçim kaynağını tehlikeye sokacağız.

Balıkların üreme dönemine az bir süre kaldı. Dolayısıyla hem balığın nesli hem de geçimini buradan sağlayan insanlar için inci kefalini korumamız lazım." dedi.

'DERE YATAKLARINDA SIKI TEDBİRLER ALACAĞIZ' Van Gölü'nde 600 bin yıldır yaşayan inci kefalinin, tarihte birçok uygarlığa besin kaynağı olduğunu anlatan Akkuş, şöyle devam etti:

"İnci kefalinin sadece ekonomik değeri yok, aynı zamanda eko-turizm yönü de çok önemli çünkü her yıl binlerce insan kente gelerek inci kefalinin göçünü izliyor. Bunu daha iyi tanıtırsak ve koruma çalışmalarını iyi yaparsan ileride turist sayısı ikiye katlanacak.

Bu nedenle 90 günlük süreyi kapsayacak av yasağı döneminde tüm kurumlarla koordineli mücadele yürüteceğiz. Dere yataklarında sıkı tedbirler alacağız. Balığın merkezlerde satılmaması için polis ve zabıta ekipleri yoğun şekilde önlemler alacak."

'ÜÇ AY BALIKÇILIK YAPMAYACAĞIZ' Van Gölü'nde 15 yıldır balıkçılık yapan Ümit Teran da av yasağı öncesi son ağları göle indirdiklerini söyledi.

Gölde avladıkları balıkları İstanbul, Ankara, Mersin, Denizli ve Nevşehir gibi illere de gönderdiklerini anlatan Teran, "Şimdi son ağlarımızı attık. Birkaç gün sonra ağlarımızı tamamen çekeceğiz. Üç ay balıkçılık yapmayacağız. Kaçak avcılığın önüne geçilmeli çünkü buradan binlerce insan kazanç sağlıyor." ifadelerini kullandı.