Ava çıktı bir daha dönemedi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ava çıkan bir kişi ölü bulundu.
Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre av için evden ayrılan S.Y. isimli şahıstan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine arama yapıldı. Aramalarda S.Y.’nin cansız bedeni Balık mevkiinde bulundu. Ailesinin kalp hastası olduğunu söylediği S.Y.’nin bedeninde herhangi bir ateşli silah yarası ve darp izine rastlanmadı.
Şahıs cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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