HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ava giden avcılar gelirken jandarmaya av oldular

Ava giden avcılar gelirken jandarmaya av oldular

21.12.2020 18:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ava giden avcılar gelirken jandarmaya av oldular

Bursa’da jandarma ekipleri avdan dönen iki şahsın üzerinde 2 adet tüfek ve yanlarında bulunan çuvalın içerisinde 3 adet canlı ördek ele geçirdi.

Bursa’da jandarma ekipleri avdan dönen iki şahsın üzerinde 2 adet tüfek ve yanlarında bulunan çuvalın içerisinde 3 adet canlı ördek ele geçirdi. 2 şahsa toplam 16 bin 122 TL para cezası kesildi. Canlı ele geçirilen ördekler ise Bursa Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl’ün Çeltikli Mahallesi’nde devriye gezdiği sırada motosiklet ile seyir halindeki A.K. (28) ve E.T.’nin (42) üzerinde 2 tüfek olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler tarafından motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede tüfeklerden birinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Şahısların yanlarında bulunan çuval içinde ise 3 adet canlı mühre yeşil başlı ördek olduğu görüldü. E.T, kendi rızasıyla ruhsatsız tüfeği ekiplere verdi. Aynı şekilde iki şahıs ördekleri de teslim etti. Jandarma ekipleri iki şahsa toplam 16 bin 122 TL ceza kesti. Ele geçirilen malzemeler de Bursa Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldıİstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

21 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul’da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

Rahatsızlandıktan sonra ilk paylaşımını yaptı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması: Kesinlikle müsaade edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Vakalar geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.