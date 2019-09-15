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Ava giden vatandaşı arılar hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde av sırasında arıların saldırısına uğrayan vatandaş hastanelik oldu.Olay, Karamürsel ilçesi Senaiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Ava giden vatandaşı arılar hastanelik etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde av sırasında arıların saldırısına uğrayan vatandaş hastanelik oldu.
Olay, Karamürsel ilçesi Senaiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Yaşar Erdoğan, kendi aracıyla domuz avına çıktı. Ormanlık arazide aracından ayrılan Erdoğan, yürürken bir ağacın kovuğundaki kovandan çıkan arıların saldırısına uğradı. Arıları gören Erdoğan, panikle aracına doğru koşmaya başladı. Arıların defalarca soktuğu Erdoğan, aracına binerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Erdoğan sağlık ekipleri ile daha hızlı bir şekilde buluşabilmek için aracıyla Sofular Mahallesi’ne gitti. Daha sonra Erdoğan’ın gittiği mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından vatandaşı Gölcük Necati Çelik Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Erdoğan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ava giden vatandaşı arılar hastanelik etti

Ava giden vatandaşı arılar hastanelik etti

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